Gülperi 9. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Şeyma sınır tanımıyor! (Gülperi 8. son bölüm izle)

Gülperi 8. bölüm Show TV tarafından yayınlandı. Gülperi 8. son bölümde, Gülperi çocukları ile kapıda kalıyor. Gidebilecekleri hiçbir yer yok ve Gülperi gururunu bir kenara bırakıp çocukları için fedakarlık yapmaktan çekinmiyor. Hasan, şimdilik Seyit’in pis işlerini yapmaktan kurtuluyor. Ancak ilerleyen günlerde başına bela olmaya devam edeceğe benziyor. Kadir’in ise kafası çok karışık. Şeyma, kıskançlıkta sınır tanımıyor. Peki Gülperi dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisi 8. son bölümde yaşananlar…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gülperi 8. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Gülperi 8. bölümde, Hasan son anda silah olayından kurtuluyor. Ancak Seyit'e hala borcu var. Bedriye, babasının ona aldığı kolyeyi satıyor ama hırsızlıkla suçlanıyor. Bedriye bu iftiradan okulda haberdar oluyor. Gülperi çocukları ile beraber sokakta kalıyor. Şeyma, Gülperi'ye yaptıklarından sonra 2. Oyununa hazırlanıyor ve Kadir ile romantik bir gece organize ediyor. Gülperi çocukları ile parkta ne yapacağını bilmez haldeyken havanın soğumasıyla kendini karşılarındaki restorana atıyor. Gülperi çocukları için bir gece kalmak için otel parası istiyor. Gözyaşları ile çocukları için utanmıyor ve adeta yalvarıyor. Peki Gülperi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 8. bölüm özeti…

GÜLPERİ 9. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Gülperi yeni bölüm (9. Bölüm) fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ DİZİSİ YENİ FRAGMAN

GÜLPERİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Gülperi, Şeyma'nın kıskançlığı yüzünden sokakta kalıyor. Gülperi, Neslihan ve Şeyma'ya kızının hırsız olmadığını söylüyor. Ama Şeyma ısrarla olayı polise taşımak istemediklerini vurguluyor. Şeyma bununla da yetinmiyor. Sahte kimliği ile Gülperi'nin karşısına geçip Kadir ve Şeyma evliliğinden söz ediyor. Gülperi, inatla Kadir sadece benim avukatım dese de Şeyma Taşkınhan'da beraber kaldıklarını ve Kadirin ailesini bırakıp Gülperi ile ilgilendiğini söylüyor. Gülperi bu iddiaları şiddetle reddediyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜM İZLE

HASAN'IN BAŞI BELADA

Hasan cezaevinde silahı aldığı Seyit'e yakalanıyor. Seyit onu öldürmek istiyor ama Hasan vukuatlı silahı dedesinden aldığını söyleyeceğini söyleyerek hayatını kurtarıyor. O sırada Kadir'le karşılaşıyor. Silahı kimden aldığını soruyor. Hatta söylemesi için ısrar ediyor. Ali, silahın kendine ait olduğunu ve ruhsatlı olduğunu söylüyor. Polis bu yönde yazılmış ifadeyi getiriyor. Ayrıca silahın temiz olduğunu ve bir karışıklık olduğunu söylüyor. Kadir bu işte bir terslik olduğunu anlıyor ve Ali ile konuşmaya gidiyor. O sırada Ali'nin Seyit tarafından tehdit edildiği görülüyor. Cezaevinde rahat edebilmesi için silah konusunu zorla kabul ediyor. Kadir gelip sorduğunda da silahın kendisine ait olduğunu söylüyor. Kadir, ısrarla Gülperi'yi arıyor. Ama Gülperi'nin aklında Şeyma'nın sözleri var ve telefonu açmıyor. Kadir, vazgeçmeyince telefonu açıp onu geçiştiriyor.

Bu sırada Hasan'da emniyetten çıkıyor. Hasan emniyetten çıkar çıkmaz Gökhan lüks bir araba ile onu kapıdan alıyor. Hasan'ı … götürüyor. Seyit bir çocuğu dövüyor. Hasan bu durumu kabul edemiyor. Gökhan burada yeminlerin kanla yazıldığını ve Seyit'in onun da kanını isteyeceğini söylüyor. Hasan, Seyit'e borcunu ödemek zorunda ve onun işlerini görmeyi kabul ediyor. Ancak kendinden güçsüze elini kaldırmayacağını söylüyor. Seyit'in istediği bir genç kızı doğum gününde tavlamasını istiyor. Hasan kabul etmeyince kıza babası ile ilgili bazı sorular soracağını söylüyor. Hasan borcunu ödemek için temizlik bile yapacağını ama bu dediğini yapmayacağını söylüyor. Seyit bunu düşüneceğini söyleyerek Hasan'ı gönderiyor.

BEDRİYE OKULDA HIRSIZ DAMGASI YİYOR

Neslihan, kızı Damla'yı arayarak Bedriye'nin hırsızlık yaptığını ve arkadaşlarının da onun da uzak durmasını istiyor. Damla, Bedriye'ye hırsız yaftası yapıştırıyor. Bedriye gözyaşları için de iftira dese de herkes ona garip garip bakıyor. Bedriye koşarak kuyumcuya gidiyor. Ağlayarak ‘bana nasıl iftira atarsınız, ben babamın bana aldığı kolyeyi getirdim size' diyor.

HASAN'DAN KADİR'E: ANNEMLE ARAMA GİRME

Hasan eve geliyor. Kapı önüne konulduklarını öğreniyor. Gülperi, Hasan'a yaşananların hesabını soruyor. Hasan, Kadir'in haber verdiğini öğrenerek ortalığı karıştırdığını düşünüyor. Sonra Kadir'i arayarak ‘annemle arama girme' diyor. Ayrıca kendi çocukları ile ilgilenmesini söylüyor. Hasan telefonu kapattıktan sonra annesine olan sevgisinden bahsediyor ve o eve bir erkek girerse kendisinin çıkacağını söylüyor.

Bedriye de eve geliyor ve kovulduklarını öğreniyor. Bedriye yemin ederek babasından aldığı kolyeyi sattığını söylüyor. Gülperi ve Hasan zaten Bedriye'nin böyle bir şey yapmayacağını biliyor. Can da gelince toparlanıyorlar.

KADİR TOPARLANAMIYOR

Kadir'in kafası çok karışık. Gülperi'ye olan ilgisi herkes tarafından fark ediliyor. Sonunda da anlıyor ki babasının ona açtığı yara yüzünden Şeyma'dan ayrılamaz. Çünkü kızı Artemis'in onun yaşadıklarını yaşamasını istemiyor. Tek çaresi Gülperi'den uzak durmakta buluyor.

ALİ CEZASINI BULUYOR

Ali'ye tecavüzden 10 yıl, Gülperi'yi yaralamaktan da 5 yıl hapis cezası veriliyor. Yakup Ağa kardeşine sırt çeviriyor.

ŞEYMA'DAN BARIŞ PLANI

Şeyma, Kadir'den özür dilemek için hazırlanıyor. Kadir için hazırlanıp romantik bir gece planlıyor. Kadir'e onu kaybetme fikrinin ona korkunç şeyler yaptırdığını söylüyor. Kadir, Şeyma'nın elini tutuyor. Onun elini hiç bırakmadığını söylüyor. Ayrıca Şeyma'dan istediği tek şey de huzur oluyor.