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Gülriz Sururi, bikinili pozların ardındaki nedeni açıkladı
Gülriz Sururi, bikinili pozların ardındaki nedeni açıkladı
Tiyatro ve sinema oyuncusu 89 yaşındaki Gülriz Sururi, bikinili fotoğraf paylaşmasının ardındaki nedeni açıkladı.
Magazin 9 Eylül 2018 - 11:21

Gülriz Sururi, 2004’ten beri yılda bir kere bikinili fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak kendisinden söz ettiriyor. 89 yaşındaki Sururi, bu defa bir istisna yaparak ikinci kez bikinili karesini paylaştı. Bu defa şezlongta egzersiz yaparken çektirdiği fotoğrafı yayınlayıp “Egzersizi bırakmak yasak” notunu düştü.

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Sururi’nin paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Gülriz Sururi ayrıca “Kendimi ne kadar iyi muhafaza ettiğimi görsünler istiyorum. Kendimle iftihar ediyorum” notunu düşerek hemen her yıl gerçekleştirdiği bikinili fotoğraf rutininin altındaki sırrı da açıklamış oldu.

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