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Gülriz Sururi’den 89 yaşına yakışır bikinili poz
Gülriz Sururi’den 89 yaşına yakışır bikinili poz
89 yaşındaki tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, 2004 senesinden günümüze kadar yılda bir kere bikinili fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaşıyor. Sururi, bu sene de geleneği bozmadı.
Magazin 19 Ağustos 2018 - 12:52

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden 89 yaşındaki Gülriz Sururi bikinili bir fotoğrafını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Gülriz Sururi'nin yaptığı cesur paylaşımı, takipçileri tarafından kısa bir sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sururi yaptığı paylaşıma ise Sürpriz bir Günaydın geçen yıl son bikinili resmim demiştim.. Dün eski resmime öyle güzel Yorumlar geldi ki; Bu resmi çektim,daha yakın olabilirdi, Estetik bağımlılığım izin vermedi..iyi pazarlar” notunu düştü.
sururi

Son güncelleme: 13:47 - 19.08.2018
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