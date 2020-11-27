Gülşah Saraçoğlu için zorla getirilme kararı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, başına düşen inşaat malzemesi için dava açmıştı. Dava görüşmesi başladı ancak Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı duruşmaya gelmedi. İkilinin bir sonraki celse zorla getirilmesine hükmedildi.

Gülşah Saraçoğlu, 3 Ağustos 2017’de İstanbul Şişli’de yürüdüğü sırada bir inşaattan başına kum dolu mukavva karton düşmüştü. Yaralanan modacının şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade veren inşaat sorumlusu Cihan Sarı, o saatte herhangi bir çalışma olmadığını söyleyerek “İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadık. Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada Gülşah Saraçoğlu’na denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur” demişti.

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda Gülşah Saraçoğlu’nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı ve Cihan Sarı’nın olayda, 1. derecede asli tam kusurlu olduğu belirtilmişti.

DURUŞMAYA KATILMADI

Davanın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasına 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Cihan Sarı ve Gülşah Saraçoğlu katılmadı.

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan müşteki Gülşah Saraçoğlu ile sanık Cihan Sarı’nın bir sonraki celse zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)