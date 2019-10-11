Gülse Birsel açıkladı, Jet Sosyete 3. yeni sezon ertelendi
Jet Sosyete yeni sezon ertelendi. Haftalardır yapılan tanıtımlarda, bilgilendirmelerde 11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de dizinin 3. sezon ilk bölümünün yayınlanacağı belirtilmişti ancak gündemdeki gelişmeler sebebiyle dizinin yeni sezonu ertelendi.
GÜLSE BİRSEL SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Gülse Birsel, Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan askerlerimizi ve hayatını kaybeden sivillerimizi göz önüne alarak Jet Sosyete’nin yeni sezonunun ertelendiğini aşağıdaki açıklamayla duyurdu;