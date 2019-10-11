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Gülse Birsel açıkladı, Jet Sosyete 3. yeni sezon ertelendi
Gülse Birsel açıkladı, Jet Sosyete 3. yeni sezon ertelendi
Yapılan duyurularla 11 Ekim Cuma akşamı yani bugün başlayacağı ilan edilen Jet Sosyete 3. sezon yapılan açıklamayla ertelendi. Jet Sosyete dizisinin sosyal medya hesaplarında yapılan açıklama ile yeni sezonun ertelendiği dizinin hayranları ile paylaşıldı.
Magazin 11 Ekim 2019 - 21:08

Jet Sosyete yeni sezon ertelendi. Haftalardır yapılan tanıtımlarda, bilgilendirmelerde 11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de dizinin 3. sezon ilk bölümünün yayınlanacağı belirtilmişti ancak gündemdeki gelişmeler sebebiyle dizinin yeni sezonu ertelendi.

GÜLSE BİRSEL SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Gülse Birsel, Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan askerlerimizi ve hayatını kaybeden sivillerimizi göz önüne alarak Jet Sosyete’nin yeni sezonunun ertelendiğini aşağıdaki açıklamayla duyurdu;