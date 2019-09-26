Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

Gülse Birsel: Anı diye koyuyorum yoksa şaşı ve tipsizim

Jet Sosyete dizisini yeni sezonda dijital platformdan yayınlayacak olan Gülse Birsel, instagram hesabı üzerinden dizinin oyuncusu ve yakın arkadaşı Bartu Küçükçağlayan'ın düğünüyle ilgili paylaşımda bulundu.

Eylül ayının ilk haftası bir süredir birlikte olduğu psikolog Merve Özgüle ile evlenen oyuncu Bartu Küçükçağlayan’ın düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Özellikle Jet Sosyete dizisinde birlikte oynadığı meslektaşları Bartu’yu bu özel gününde yalnız bırakmadı.

GÜLSE BİRSEL’DEN DÜĞÜN PAYLAŞIMI

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel de rol arkadaşı Bartu Küçükçağlayan’ı yalnız bırakmayan isimlerden oldu. Birsel, geride bıraktığımız gün düğünde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve altına kendine has ifadelerle şu satırları yazdı:

“Bartu'yla Merve'nin düğününden Bartu ve Merve'li tek fotoğrafım. Ve hepimiz ayrı yerlere bakıyoruz. Anı diye koyuyorum, yoksa şaşı ve tipsizim. Gerçi Bartu'nun smokininin yanında lafı bile olmaz”