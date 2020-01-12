Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülse Birsel: Bence beni takip etmeyin
Gülse Birsel: Bence beni takip etmeyin
Jet Sosyete dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.
Magazin 12 Ocak 2020 - 08:51

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğu zaman da esprili paylaşımlara imza atan Gülse Birsel, yaptığı son paylaşımla yine gündelik hayatında da ne kadar enerjik ve komik biri olduğunu gözler önüne serdi. Yılbaşı eğlencesi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Birsel, altına da şunları yazdı:

“Cuma akşamı işten direkt hafta sonuna giriş. Değil tabii. Beyaz yakalı değilim ki, bana ne hafta sonundan. Siz işten çıkıp 2.5 günlük tatile gireceksiniz, ben hep evde yazacağım. Yılbaşı gecesinden bu foto aslında. Gözlük de benim değil. Her şey yalan yani. Bence beni takip etmeyin. Instagram kadar hakiki bir dünyada benim böyle sahte hayatlar sunmamhshsjhka, yok yapamayacağım.”

İLGİLİ HABERGülse Birsel'den Can Yaman'a 'Libido' göndermesi
Etiketler