Gülse Birsel: Bence beni takip etmeyin

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğu zaman da esprili paylaşımlara imza atan Gülse Birsel, yaptığı son paylaşımla yine gündelik hayatında da ne kadar enerjik ve komik biri olduğunu gözler önüne serdi. Yılbaşı eğlencesi sırasında çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Birsel, altına da şunları yazdı:

“Cuma akşamı işten direkt hafta sonuna giriş. Değil tabii. Beyaz yakalı değilim ki, bana ne hafta sonundan. Siz işten çıkıp 2.5 günlük tatile gireceksiniz, ben hep evde yazacağım. Yılbaşı gecesinden bu foto aslında. Gözlük de benim değil. Her şey yalan yani. Bence beni takip etmeyin. Instagram kadar hakiki bir dünyada benim böyle sahte hayatlar sunmamhshsjhka, yok yapamayacağım.”