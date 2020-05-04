Gülse Birsel: Benim borum öter

Corona virüsü salgını nedeniyle Jet Sosyete dizisinin son iki bölümünün çekimlerini evinden gerçekleştiren Gülse Birsel, dizinin ekran macerasının son bulduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu. Birsel şimdi de bir dergi çekimi ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Sadece kalemiyle değil oyunculuğuyla da öne çıkan Gülse Birsel, senaryosunu yazdığı ve kadrosunda bulunduğu Jet Sosyete dizisi ile bir ilke imza atmış ve salgın tehlikesi nedeniyle dizinin bölümünü ev çekimleri ile tamamlamıştı.

Geçen hafta yaptığı paylaşımla dizisinin final bölümünü çektiğini açıklayan Birsel, hemen sonrasında bir dergi için röportaj verdi. Bu röportajın fotoğraf çekimlerini de kendisi gerçekleştiren başarılı isim şu notu paylaştı:

“Bir Rolling Stones tişörtlü fotomuz olmasın mı? Makyöz, kuaför, fotoğrafçı, moda editörü, hepsi benim. Benim borum öter ve yuvarlanan taş yosun tutmaz! “