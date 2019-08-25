Gülse Birsel, Emine Bulut’un öldürülmesinin ardından meslektaşlarını göreve çağırdı

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut’un vefatının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Bu trajediyle ilgili paylaşım yapanlardan biri de Gülse Birsel oldu. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yaşanan vahşetin benzerlerinin yaşanmaması adına dizi senaristlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şu satırlara yer verdi:

“Kadına şiddette emniyetin, siyasetin, yargının, diyanetin, eğitim sisteminin yapacağı, değiştireceği çok şey var. Medya ve içerik üreticileri de kendine bir dönüp baksın bu arada! Denetleyiciler işkence gören kadın görüntüsünden, yaralamadan, cinayetten çok şarap bardağından rahatsız oluyorsa da, bari içerik üreticisi sorumlu davransın! Hem kadına şiddete, hem genel olarak şiddete hikaye mecbur etmiyorsa yer vermeyelim, bu temayı dikkatli kullanalım, en azından şiddeti kahraman karakterle bağdaştırmayalım yahu! Yeter!”