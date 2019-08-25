Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülse Birsel, Emine Bulut’un öldürülmesinin ardından meslektaşlarını göreve çağırdı
Gülse Birsel, Emine Bulut’un öldürülmesinin ardından meslektaşlarını göreve çağırdı
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski kocası tarafından canice öldürülen Emine Bulut'un vefatının ardından meslektaşlarına gönderme yaptı.
Magazin 25 Ağustos 2019 - 08:53

Kırıkkale’de eski kocası tarafından 10 yaşındaki çocuğunun yanında vahşice katledilen Emine Bulut’un vefatının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Bu trajediyle ilgili paylaşım yapanlardan biri de Gülse Birsel oldu. Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yaşanan vahşetin benzerlerinin yaşanmaması adına dizi senaristlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı ve şu satırlara yer verdi:

“Kadına şiddette emniyetin, siyasetin, yargının, diyanetin, eğitim sisteminin yapacağı, değiştireceği çok şey var. Medya ve içerik üreticileri de kendine bir dönüp baksın bu arada! Denetleyiciler işkence gören kadın görüntüsünden, yaralamadan, cinayetten çok şarap bardağından rahatsız oluyorsa da, bari içerik üreticisi sorumlu davransın! Hem kadına şiddete, hem genel olarak şiddete hikaye mecbur etmiyorsa yer vermeyelim, bu temayı dikkatli kullanalım, en azından şiddeti kahraman karakterle bağdaştırmayalım yahu! Yeter!”

İLGİLİ HABERHazal Kaya, Emine Bulut'un ölümünden sonra feryat etti