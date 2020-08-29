Gülse Birsel: Fırsatı bulduğunuzda atlayın üzerine!

Jet Sosyete adlı dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj verdi.

Corona virüsü salgınının başlamasıyla birlikte seti iptal eden ve dizisinin son birkaç bölümünü oyuncuların evlerinde çekilmiş sahnelerle ekranlara getiren Gülse Birsel, bu süre zarfında yaptıklarıyla ilklere imza atmıştı.

Dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan ve buradan paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmeyen Birsel, bir süredir devam eden suskunluğunu dikkat çekici bir mesaj vermek için bozdu.

Instagram hesabından bir gün batımı selfiesi paylaşan Birsel altına da şunları yazdı:

*Mutsuzluğa sebep çok şey var. Dünya çiçek bahçesi olmaktan hiç bu kadar uzaklaşmamıştı.

*En tuzu kuru için bile Vasfiye Teyze'nin dediği gibi: “Herkesin hayatı berbattır, yeter ki doğru yerden bakmasını bil”.

*Öte yandan “Öyle böyle döndürecen değirmenini, n'apacan?” Yani bi günbatımıydı, bi şakaydı, bi gelecek hayaliydi, gülümseme fırsatı bulduğunuzda atlayın üzerine!