Gülse Birsel: İnşallah ihtiyacım olmaz

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda dikkatini çeken bir fotoğrafı takipçilerine ulaştırdı ve onlara bir soru yöneltti.

Jet Sosyete dizisini dijital platforma taşıdıktan sonra çok daha farklı bir koşturma içerisine giren Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle olan iletişimini koparmamaya çalışıyor.

BİRSEL’İN SORUSU

Genellikle yaptığı işlere dair paylaşımlarla sevenlerinin karşısına çıkan Birsel, bu defa reklam yüzü olduğu markanın eczanelere dağıtmak üzere hazırlattığı bir çalışma üzerinden yönelttiği soru ile dikkat çekti.

Hazırlanan reklam kortonetinde parmağıyla işaret ettiği yerde Arapça bir yazı gören ve bunu merak ederek takipçilerine soran Birsel, sonrasında yaptığı inceleme ile bunun eczane anlamına geldiğini öğrendiğini söylerken sağlığın önemine vurgu yaparak; “İnşallah bu bilgiye hiç ihtiyacım olmaz” notunu düştü.

“Haydi hep birlikte heceliyoruz… (Arapça bilen varsa neye dikkat çekmeye çalıştığımı yazsın)”

“Bura eczane diyorum galiba”

“Baktım, eczane diyormuşum. ‘Sayadlia’ okunuyormuş. (Bugün de bir şey öğrendik, inşallah bu bilgiye hiç ihtiyacım olmaz)”