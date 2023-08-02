Gülse Birsel, ‘Sadrazam torunuyum’ diyen kadına benzetilince isyan etti

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, "Sadrazam torunu" olduğunu iddia eden kadına benzetilince isyan etti.

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Kocaeli’de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ (43), Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın torunu olduğunu iddia ederek Çeşme’deki araziler için dava açtı.

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Bozbağ’ı sosyal medya kullanıcıları oyuncu Gülse Birsel’in ‘Aile Arasında’ dizisinde canlandırdığı ‘Mihriban’ karakterine benzetti.

Gülse Birsel ise bu benzetmeye isyan ederek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“EVİM BİLE YOK”

İsmini Twitter’da trendlerde gören Gülse Birsel, şu ifadeleri kullandı:

“Merak edenlere açıklayayım: Hanımefendinin, ‘Aile Arasında’ki ‘Mihriban’ karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri tt’de 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme'nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim.”