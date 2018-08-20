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Gülse Birsel yazı bitirdi!
Gülse Birsel yazı bitirdi!
Jet Sosyete adlı diziyle ekranlara dönüş yapan Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.
Magazin 20 Ağustos 2018 - 08:18

Birsel, yeni sezonda ekran yolculuğunu TV 8 ekranlarında sürdüreceği konuşulan Jet Sosyete dizisinin ikinci sezonu için masa başına oturacağının duyurusunu yaptı. Yaz tatili boyunca sevenleriyle paylaşımda bulunan ve yapıp ettiklerine dair takipçilerini bilgilendiren Gülse Birsel tatil sezonunu bitirerek yeni sezon senaryosu için masa başına oturacağını yine sosyal medya hesabından duyurdu. Sevenlerinin bayramını kutlamayı da ihmal etmeyen Birsel şunları yazdı:

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“Kıyılarda son gezmeler bunlar. Yarından itibaren herkese bayramlar seyranlar, bana masa başı ve yeni sezon bölümleri yazmalar… Jet Sosyete 2. sezon yolda1”

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