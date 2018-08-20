Gülse Birsel yazı bitirdi!

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Birsel, yeni sezonda ekran yolculuğunu TV 8 ekranlarında sürdüreceği konuşulan Jet Sosyete dizisinin ikinci sezonu için masa başına oturacağının duyurusunu yaptı. Yaz tatili boyunca sevenleriyle paylaşımda bulunan ve yapıp ettiklerine dair takipçilerini bilgilendiren Gülse Birsel tatil sezonunu bitirerek yeni sezon senaryosu için masa başına oturacağını yine sosyal medya hesabından duyurdu. Sevenlerinin bayramını kutlamayı da ihmal etmeyen Birsel şunları yazdı:

“Kıyılarda son gezmeler bunlar. Yarından itibaren herkese bayramlar seyranlar, bana masa başı ve yeni sezon bölümleri yazmalar… Jet Sosyete 2. sezon yolda1”