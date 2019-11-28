Gülse Birsel’den Çağla Şıkel ve Deniz Akkaya göndermesi

Takipçilerini 2017 yılının Aralık ayına götüren Gülse Birsel, paylaştığı videoya şu satırları yazdı:

“Aralık 2017'den… Jet Sosyete provaları yeni başlamış. Gizem'in saç, makyaj ve dişini ilk kez deniyorum. O arada doğaçlama yapıp kendime göre karakteri bulmaya çalışıyorum. Bu video rejiye bir fikir versin diye BKM'nin Beşiktaş'taki ofisinde bir akşam çekildi. (Aile Arasında filmi yeni vizyona girmiş, bir yandan onun basın-tanıtım koşturması var.) Şu an Jet Sosyete üçüncü sezonunda ve dijitalde rekor kırdığı için yarın bir kutlamamız var. Ne mutlu. Bu arada, Gizem'iim çok yol almışsın bebeğim!”

ÇAĞLA ŞIKEL VE DENİZ AKKAYA GÖNDERMESİ

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel’in bu doğaçlama videosunu izleyen takipçileri, ünlü ismin eski bir model olan Gizem karakteri üzerinden Çağla Şıkel ve Deniz Akkaya’ya yaptığı göndermeyi kaçırmadı. Birsel, bir döneme damga vurmuş isimlere: “Deniz, ben, Çağla… Bize üç büyükler derlerdi. Boy olarak ve kostüm taşıma açısından” sözleriyle göndermede bulundu.