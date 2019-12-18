Gülse Birsel’den Can Yaman’a ‘Libido’ göndermesi

Gülse Birsel, hem yazıp hem oynadığı dizisi Jet Sosyete’de, Can Yaman’a gönderme yaptı. Dizinin yayınlanan 10’uncu bölümünde; oyuncu Can Yaman’ın tepki çeken “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım” sözleriyle dalga geçen Birsel, yaptığı ‘libido’ açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve birçok ünlü isimden tepki gören Yaman’a taş attı.

Sahne gereği, Gizem karakteri, dizisinin erken bitmesini eleştiren Talip’e “Başrolde oynayan çocuğun libidosu yoktu, ben ne yapabilirim. Herkes bilir ki bir dizinin tutma formülü nedir? Tarafların libidolu olması. Bunu bizim sektörde herkes bilir” diye yanıt verdi.

Can Yaman'ın, “Demet Özdemir biraz snob olsaydı, asla uyumlu olamazdık. Selen Soyder'le bu yüzdem problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması gerek” sözlerine birçok isim tepki göstermişti.