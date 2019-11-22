Gülse Birsel’den ‘Hadi Lan’ uyarısı

Şimdilerde internet üzerinden yayınlanan Jet Sosyete adlı dizisi ile haşır neşir olan Gülse Birsel, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine ait olmayan bir yazı hakkında sevenlerini uyardı.

Kalemi kadar başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çeken ve bolca övgü alan Gülse Birsel, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan bir isim. Durum böyle olunca da bazen hiç istemediği durumlarla karşı karşıya gelebiliyor. Hürriyet’teki görevinden istifa ettikten sonra tamamen dizi ve senaryo işleriyle ilgilenmeye başlayan Birsel, dün akşam saatlerinde paylaştığı bir yazı ile sevenlerini uyardı. Sosyal medyada, kendisinin kaleminden çıktığı iddiasıyla dolaşan bir metni yalanlayan Birsel, ‘Hadi Lan’ başlığını taşıyan yazıyla ilgili olarak şunları yazdı:

“Bu yazı saatlerdir sosyal medyada benim imzamla dönüyor, çılgınca paylaşılıyor. Ancak benim değil”

İŞTE BOLCA PAYLAŞIM ALAN O YAZI