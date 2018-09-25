Gülse Birsel’den ‘maksat ekonomi canlansın’ çıkışı

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Esprili kalemi ve başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Gülse Birsel, bir yandan Jet Sosyete dizisi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yer aldığı dergi ve reklam çekimleri ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Renkli karakterini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gösteren Birsel, son yaptığı paylaşımla hem şaşırttı hem gülümsetti.

İZİNSİZ REKLAMA İLGİNÇ TEPKİ…

Ünlü isimlerin, firmaların yüzlerini ve adlarını kendilerinden habersiz bir şekilde reklamlarda kullanmalarına ne kadar sert tepki verdiklerini bilmeyen yoktur… Kısa süre içerisinde avukatları aracılığıyla bu tarz firmalara yönelik yaptırımda bulunan ünlülerin aksine Gülse Birsel kendi fotoğrafını izinsiz bir şekilde kullanan halıcının görselini paylaşarak altına da şu notu düştü: “Bazen bilgim dışındaki reklam projelerinde de yer alıyorum. Maksat ekonomi canlansın”