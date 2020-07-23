Gülse Birsel’den yıllar sonra bir ilk!

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel dijital platformda yayınlanan projesi Jet Sosyete'yi bitirdikten sonra karantina nedeniyle bir süre evinde kalmış sonrasında da tatile çıkmıştı.

Sosyal medya hesabını meslektaşlarına göre daha seyrek kullanan Gülse Birsel şimdilerde çıktığı tatiline dair paylaşımlarda bulunuyor. Tatil için Bodrum’u tercih eden Birsel, yıllardır tercih ettiği bir yer olmasına rağmen burada gerçekleştirdiği bir ilki takipçileriyle paylaştı.

Zeki Müren’in ölümünün ardından müzeye çevrilen evinin önünde bir poz veren ve bu kareyi de Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Birsel, bunun altına: “Bu kadar yıl her yaz gelir giderim, paşanın evinin önünde ilk fotoğrafım” notunu düştü.