Gülse Birsel’i, Vladimir Putin’e benzettiler!

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Yeni sezonda TV 8 ekranlarında karşımıza çıkacağını öğrendiğimiz oyuncu ve senarist Gülse Birsel, şahsi hesabından yüzünün kalıbı alınarak yapılmış bir yüzük fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın altına düştüğü notta kendisiyle de alttan alta dalga geçen Birsel böylelikle ne kadar mütevazi olduğunu da gösterdi. Yüzükle ilgili yorumları okuduğunu da belli eden Gülse Birsel yüzükteki suratın Rusya Devlet Başkanı Putin’e benzediğini söyleyen takipçilerine de şaka yollu takıldı. İşte Birsel’in o paylaşımı:

“Bu kim? Bu kim? Yaklaştırın bakalım bu yüzü tanıyacak mısınız. Yüzümü tarayıp kalıbını çıkartıp yüzük yaptılar! Çünkü profilim eşsiz ve benzersiz! Çünkü burnumun haşmeti ölümsüzleşmeli! Çünkü bu burnu gelecek nesiller unutmamalı! Tacım da var, zira mizahın divasıyım. Mersi. (Cate Blanchett'e benzetenler, seviliyorsunuz kardeşim. Putin diyenler, yazıklar olsun.)”