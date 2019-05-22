Gülse Birsel’in mesleki deformasyonu

Jet Sosyete adlı dizisine internet üzerinden yayın yapan bir platformdan devam edeceğini açıklayan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleki deformasyonunu takipçileriyle paylaştı.

Sadece kalemiyle değil oyunculuğuyla da beğeni toplayan Gülse Birsel, Jet Sosyete adlı dizisiyle ekranlara dönmüş ve büyük beğeni kazanmıştı. Birsel sonrasında dizisinin internet platformuna taşındığını açıklayarak takipçilerini şaşırttı. Bu değişiklikle birlikte herkes dizinin nasıl bir hale bürüneceğini beklerken Gülse Birsel’den esprili bir paylaşım geldi.

Dizide birlikte oynadığı oyuncularla çekilmiş karelerini hesabından paylaşan Birsel karenin altına yazdığı satırlarla ilginç bir itirafta bulunmuş oldu.

İşte Birsel’in o satırları: “Bir anı fotoğrafı için bile 2 saniye objektife efendi gibi gülümsemeyi başaramamak, istemsizce birbirini güldürme çabasına girmek: Mesleki deformasyon”