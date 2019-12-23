Gülse ve Ata yıllar sonra…

Türk televizyonlarının şimdilerde bile keyifle izlenen komedi dizisi Avrupa Yakası’nda birlikte oynayan Ata Demirer ve Gülse Birsel, bu projeden yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Senarist Gülse’nin kaleminden çıkan ve dijital platform üzerinden sevenleriyle buluşan Jet Sosyete adlı diziye konuk olacak olan Ata Demirer böylelikle Gülse Birsel ile bir bölüm için de olsa yeniden bir araya gelecek.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gülse Birsel her hafta ünlü bir ismi ağırladığı dizisinin 27 Aralık gecesi yayınlanacak bölümünde Ata’yı ağırlayacak. Sosyal medya hesabından onunla birlikte göründüğü bir kareyi paylaşan Birsel bu karenin altına şu satırları yazdı:

“A aaa! 27 Aralık'ta yılbaşı özel Jet Sosyete'ye kim geliyor, kim geliyor?”