Gülse’den Sanat Güneşi Zeki Müren göndermesi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem tatil sezonunu açtığını duyurdu hem de Zeki Müren göndermesi yaptı.

Jet Sosyete dizisinin final yapmasının ardından uzunca bir süre ortalarda görünmeyen ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kendisini dışarıya atan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tatil sezonunu açtığını gösterdi.

Deniz kenarında çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sunan Gülse Birsel, bu karenin altına Zeki Müren’in yıllar önce Ege’yi ziyaretinde elinde tuttuğu ‘Canım Ege’me Saygımla Geldim’ yazılı pankartına göndermede bulunarak: “Canım Ege'me saygımla geldim”. Ve gerçekten kendime geldim” satırlarıyla tamamladı.