Gülşen 30 Ağustos’ta Yenikapı’da konser verecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da düzenleyeceği etkinlikte şarkıcı Gülşen de sahne alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle şehirde ücretsiz konser ve etkinlik düzenleyecek.
Yenikapı’da yapılacak kutlamada şarkıcı Gülşen’in yanı sıra Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar gibi isimler de konser verecek.
HAPSE GİRMİŞTİ
Şarkıcı Gülşen’in 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Gülşen 25 Ağustos 2022’de tutuklanmıştı.
Gülşen’in avukatlarının itirazının ardından 29 Ağustos 2022’de şarkıcı hakkında “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyesine karar verilmişti.
Daha sonra Gülşen’in itirazı üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.