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Gülşen Azur’un eğitimi için Londra’ya gitti
Gülşen Azur’un eğitimi için Londra’ya gitti
Gülşen, oğlu Azur Benan'ın eğitimi için Londra'da... Dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü' diyerek, oğlunun Londra'da eğitim göreceğini açıkladı...
Magazin 13 Eylül 2019 - 07:44

Oğlu Can ile birlikte onun eğitimi için İngiltere’ye giden Esra Akkaya’nın ardından, Arda ve Aslıhan Turan, yabancı dil eğitimi veren, yıllığı 70 bin TL olan okula kayıt yaptırmak için sıraya girdi. Şimdi de ünlü şarkıcı Gülşen, oğlu Azur’un eğitimi için Londra’ya gitti…
Gülşen, okulların açıldığı geçen hafta oğluyla birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı ve “Azur Bey’in okuldaki ilk günü” dedi. Paylaşıma yüzlerce tebrik mesajı geldi.

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