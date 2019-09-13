Gülşen Azur’un eğitimi için Londra’ya gitti

Oğlu Can ile birlikte onun eğitimi için İngiltere’ye giden Esra Akkaya’nın ardından, Arda ve Aslıhan Turan, yabancı dil eğitimi veren, yıllığı 70 bin TL olan okula kayıt yaptırmak için sıraya girdi. Şimdi de ünlü şarkıcı Gülşen, oğlu Azur’un eğitimi için Londra’ya gitti…

Gülşen, okulların açıldığı geçen hafta oğluyla birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı ve “Azur Bey’in okuldaki ilk günü” dedi. Paylaşıma yüzlerce tebrik mesajı geldi.