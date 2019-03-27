Gülşen ‘Dolandırıcı’ suçlamasına açıklama getirdi

Bugün çıkan haberlerde, Gülşen'in tasarımcı Fatma Senem Erdem'den 50 bin TL'lik 3 çanta aldığı ve geri vermediği, bu nedenden dolayı da hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldığı yazılmıştı. Ünlü şarkıcı konu ile ilgili açıklama yaptı...

Gülşen’in tasarımcı arkadaşı Fatma Senem Erdem’den yıllar önce 50 bin TL değerinde üç çanta aldığı ve çantaları iade etmediği iddia edilmişti. Tasarımcı, pop yıldızını dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa şikayet etmiş ve hakkında dava açacağını söylemişti…

Konu ile ilgili açıklama ise Gülşen’in avukatı Altın Mimir’den geldi… Mimir, Fatma Senem Erdem ile Gülşen’in 10 yıldır görüşmediğini, arkadaş dahi olmadıklarını, tasarımcıdan hiçbir şekilde çanta almadığını ve davanın da takipsizlik sonucu düştüğünü açıkladı. Mimir, Erdem hakkında da hakaret ve iftira suçundan şikayetçi olduklarını da belirtti.

İşte o açıklama

Kamuoyuna,

Müvekkilimiz Gülşen ÇOLAKOĞLU aleyhine Fatma Senem ERDEM adlı şahıs tarafından yapılan gerçekdışı ve iftira niteliğindeki bugün bir kısım internet sitelerinde haber olan iddialarla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/37103 numaralı soruşturma dosyası üzerinden 22.03.2019 tarihinde “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” vermiştir.

Müvekkilimiz bu şahsı son on yıldır hiçbir şekilde görmemiştir. Ve bu şahıs müvekkilimizin arkadaşı da değildir. Müvekkilimiz üzerinden gündeme gelmeye çalışan bu şahsın iddialarına itibar edilmeyeceği verilmiş olan takipsizlik kararıyla sabittir. Bilakis müvekkilimiz, bu şahsın iftira ve hakaret içerikli iddia ve beyanları sebebiyle suç duyurusunda bulunmuş olup manevi tazminat davası da açılacaktır.

Bu şahsın, müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eder mahiyetteki müvekkilimizin itibarsızlaştırma girişimlerine prim verilmemesini önemle rica ederiz.