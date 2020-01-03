Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’nun Down sendromlu oğluyla ilgilenmediği haberlerine cevap verdi

Ünlü şarkı Gülşen, geçen gün oğlu Azur ile birlikte havaalanında görüntülendi. Basın mensupları popçuya eşi Ozan Çolakoğlu’nun ilk evliliğinden olan, Down sendromlu oğlu ile ilgili sorular sordu. Gülşen “Eşiniz Down sendromlu oğlu ile ilgilenmiyormuş, bu doğru mu?’ diye soran basına “Yanıt bile vermem o haberlere. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Hassas ve kıymetli bir konu. Böyle laflarla dile getirilmesi de yanlış. Yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum” dedi.