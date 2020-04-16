Gülşen karantinada boş durmadı!

Şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Başarılı isim son olarak yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Pek çok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından mutfak hünerlerini sergileyen şarkıcı Gülşen, karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Oğlu Azur’la bu süre zarfında daha yakından ilgilenme fırsatı bulan Gülşen, karantinadaki meslektaşlarından farklı olarak üretimi devam ettirdiğini yaptığı paylaşımla gösterdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından bir fotoğraf paylaşan Gülşen, bu karenin üzerine “Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum” notunu düştü.