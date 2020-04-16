Gülşen kimdir? Gülşen nereli ve kaç yaşında?

Gülşen, 1976 doğumludur. Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri olan Gülşen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Gülşen nereli ve kaç yaşında?

1996'da ilk albümü Be Adam ile büyük bir çıkış yakalayan ve müzik listelerinde liste başı olan Gülşen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gülşen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri, oynadığı diziler ve filmler…

GÜLŞEN KİMDİR?

Türk pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Gülşen Bayraktar'dır. Aslen Ordu'ludur. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisi, annesi Nimet Bayraktar ise ev kadınıdır. Bir ağabeyi ve bir de ablası bulunan Gülşen, Şehremini Lisesi’ni bitirdi.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü'ne girdi, ancak 2 yıl okuyabildi. Konservatuvarla eş zamanlı olarak İstanbul'daki kulüplerde sahne alıyordu. Sahne aldığı bir akşam Serap ve Özkan Turgay tarafından beğenildi ve albüm teklifi aldı. Böylece 1996 yılında ilk albümü “Be Adam” piyasaya çıktı. 1999 yılında “Erkeksen” adlı albümünü yayınladı.

2004'te dördüncü albümü Of… Of… ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. “Yurtta Aşk Cihanda Aşk”, “Bi' An Gel”, “Yeni Biri”, “Sözde Ayrılık”, “Yatcaz Kalkcaz Ordayım”, “Kardan Adam”, “İltimas”, “Bangır Bangır” ve “Bir İhtimal Biliyorum” şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.

Birçok ünlü isimle yaşadığı çalkantılı ilişkileri ile gündemden düşmedi. 2006 yılında yapımcı Erol Köse ile, ardından Reha Muhtar'la birlikte oldu. Gülşen, 10 Haziran 2016 yılında İspanya Barcelona'da Ozan Çolakoğlu ile evlenmiştir. Gülşen'in bu evlilikten Azur Benan isminde bir oğlu bulunuyor.

Albümleri:

Be Adam – 1996

Erkeksen – 1998

Şimdi – 2001

Of… Of… – 2004

Yurtta Aşk Cihanda Aşk – 2006

Ama Bir Farkla – 2007

Mucize – 2007

Beni Durdursan mı – 2013

Bangır Bangır – 2015

Gülşen'in rol aldığı diziler ve filmler:

Reyting Hamdi (TV Dizisi)