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Gülşen: “Kurye oldu baksanıza”
Gülşen: “Kurye oldu baksanıza”
Gülşen eşi Ozan ve oğlu Azur Çolakoğlu ile Bebek'te görüntülendi. Azur'u babasına emanet edip spor yapan Gülşen, spor bittikten sonra baba oğulla parkta buluştu.
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Nisan 2019 - 07:30

Habercilerin görüntü aldığı sırada bir motosiklete binmek isteyen Azur’un bu isteğini babası gerçekleştirdi. Kurye motoruna binince kahkaha atan Gülşen, “Çok seviyor motosikleti, kendisininde ufak var. Kurye oldu baksanıza” diye konuştu.

ALLAH’TAN AVUKAT VAR

Gülşen'in tasarımcı arkadaşı Fatma Senem Erdem'den yıllar önce 50 bin TL değerinde üç çanta aldığı ve çantaları iade etmediği iddia edilmişti. Tasarımcı, pop yıldızını dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa şikayet etmiş ve hakkında açtığı dava takipsizlik sonucu düşmüş, ardından Gülşen hakaret ve iftira suçundan dava açmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Karar verildi, avukatta gerekli açıklamayı yaptı o yüzden konuşmaya gerek yok” dedi.

Son güncelleme: 17:25 - 04.04.2019
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