Gülşen memleketi Ordu’da fındık topladı
Memleketi Ordu'ya giden şarkıcı Gülşen, fındık bahçesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Gülşen yoğun konser maratonuna ara verdi.
Memleketi Ordu’ya giden şarkıcı fındık bahçesinde poz verdi.
Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi Instagram hesabından paylaşan Gülşen’in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
150 BİN LİRA PARA CEZASI
İmam hatiplilerle ilgili sözleri üzerine 10 ay hapse çarptırılan Gülşen’e, Adalet Bakanlığı’na bağlı TİHEK’ten 150 bin lira para cezası gelmişti. Gülşen’in avukatı cezaya itiraz edecek.