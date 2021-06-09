Gülşen: Müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanla aşı oldum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Twitter hesabından aşılamada yeni dönemin başladığını duyurdu. Buna göre, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri bugünden itibaren aşı olmaya başladı.

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen de Instagram hesabı üzerinden aşı olduğu anları paylaştı.

Ünlü şarkıcı, “Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir. 1,5 yıldır devam eden, müziğin, tiyatroların sustuğu, hiçbir sanat dalının icra edilemediği hatta yok sayıldığı, bu yolda emek veren hiç kimsenin hiçbir yardım görmeden bugünlere geldiği (ya da ne yazık ki gelemediği) sonuçları en ağır, en karanlık tablo bizimkisi. Bir an evvel yaraların sarılması için ( bunu tüm sektörümüz adına söylüyorum) çıkardığımız seslerimizin duyulduğunu, işlerimizin başına dönebileceğimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Seyircilerimize, ait olduğumuz sahnelerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. İnanıyorum ki çok az kaldı” dedi.

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