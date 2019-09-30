Gülşen oğlu Azur için aylık 100 bin TL ödüyor

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, yeni albüm çalışmaları için soluğu Londra’da aldı. Oğulları Azur’un eğitimi Londra’da başlamasına karar veren ve burada bir anaokuluna yazdıran çift, bir de ev kiraladı.

Londra’da bakıcılarının olmadığını söyleyen, hatta bu sayede iki buçuk yaşındaki oğlu ile daha çok vakit geçirdiğini belirten Gülşen “Londra’da olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul'a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz” demişti.

Gülşen’in Londra’daki hayatının aylık ücretinin de 100 bin TL olduğu iddia edildi. Denilene göre şarkıcı ev kirası için 15 bin TL, Azur’un okulu için de 75 bin TL ödüyormuş…

