Gülşen oğlu Azur’u köy hayatıyla tanıştırdı

Hafta sonunu oğlu Azur Benan ve eşi Ozan Çolakoğlu ile Kocaeli Kandıra'da geçiren şarkıcı Gülşen minik oğluna köy hayatını tanıttı.

Çocuğu doğduğundan beri onunla özel olarak ilgilenen ve çıktığı konserlere oğlu Azur Benan’ı yanında götüren Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğluna köy hayatını yakından tanıttığını gösterdi.

Hafta sonunu Kocaeli, Kandıra’da bulunan bir çiftlikte geçiren Gülşen, oğlu Azur’la birlikte temiz havanın ve köy hayatının tadını çıkarttı. Oğlu Azur’un çiftlikte bulunan hayvanları yakından tanımasını isteyen Gülşen aynı zamanda minik oğluna sütün nasıl sağıldığını da gösterdi.