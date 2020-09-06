Gülşen: Saygı duymayı öğrenmek gerekiyor

Gülşen, hayranlarının uzun süredir kendisinden şarkı beklediği hatırlatılınca,”Baya uzun zaman olmuştu. Aslına bakarsanız çok da böyle bir şeyler yayınlamayı yeni şarkılar çıkarmayı düşünülmeyen bir dönemde, kendimizi iyi hissetmek istedik, enerjimizi yükseltmek istedik. Şu tortular bir gitsin, ne zamandır evlere kapalı bir şekilde geçiriyoruz, bu hepimiz için geçerli, tüm dünya için geçerli. Böyle kendimize iyi gelecek, dinleyen ve izleyenlere de iyi gelip enerji yükseltecek bir şey olsun diye, böyle bir dönemde yapmayalım diye düşünmeden direkt hadi dedik, bismillah dedik.”

“SINIRLARIMI ZORLAMAYI ÇOK SEVİYORUM”

“Nirvana” nın kısa bir şarkı olduğu yorumlarına Gülşen;

*Biz genellikle alışık olmayan işler yapıyoruz, biliyorsunuz herhalde. Çok alışılmış, beklenen şeyleri değil de, ben kendimi de şaşırtmayı, heyecanlandırmayı, sınırlarımı zorlamayı çok seviyorum, şarkılarımı yazarken. Bütün aşamalarında bu böyle oluyor.

*Biraz ezber bozan biraz kendi limitlerimizi zorlayacak ve yükseltecek çalışmaların içerisinde olmak beni heyecanlandırıyor. Şimdi şarkı o kadar farklı farklı bölümlerden oluşuyor ki, o kadar zengin ki. Altı bölümden oluşuyor.

*Düşünsenize bunu bir de ikiye katlayıp çarpı iki daha döndüğünü falan. Bir kere bu işin matematiğini Ozan Çolakoğlu, yaptıysa bunu sorgulamak gerçekten bana bile düşmezken, o yüzden bu iki dakika on dokuz saniye ise Ozan Çolakoğlu'nun da bir bildiği vardır deyip biraz saygı duymayı öğrenmek gerekiyor bence.

*Çünkü müzik çok değişen, gelişen, farklılaşan bir şey. Ozan da bu işin dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından birisi. O yüzden ben gönül rahatlığıyla teslim olup her zaman da onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım. Bu şarkının da çıktığı günden itibaren bize gelen tepkilere çok çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“BİRİNİN ONU ZORLAMASINA İHTİYACI YOK”

Albüm aşamasında Ozan Çolakoğlu'nu en çok zorlayan sanatçıların başında geliyor muşsunuz, nazınız geçtiği için mi sorusuna Gülşen,”Ben kendimi de zorlamayı çok seviyorum. En iyiye ulaşana kadar ne kadar çok çalışmam gerekiyorsa o kadar çalışıyorum aslında. Bu birinin işini zorlaştırmak yada sıkıntıya sokmak için değil, yaptığım işi en iyi hale getirebilmek için aslında. Ozan zaten kendi de öyle, birinin onu zorlamasına pek ihtiyacı yok ama fikirleri veriyoruz birbirimize” diye cevapladı.

“HERKES KENDİNCE FORMÜLLER BULACAK”

Demet Akalın'ın kızı Hira için tuttuğu öğretmen hatırlatılıp ‘siz de Azur için böyle bir şey düşünüyor musunuz?’ sorusuna Gülşen,” Çok sıkıntılı bir dönem gerçekten. Çocuğu olan herkese Allah kolaylık versin. Geçen yıldan beri çocuklar birazcık perişanlık yaşıyorlar, inşallah biran önce bitsin. Çocuklar için çok zor. Herkes kendince bir takım önlemler ve formüller bulacak kendisine” şeklinde cevapladı.

“GÜZEL ŞEYLERİ KONUŞMAYI SEVİYORUM”

Sinan Akçıl'ın “Nirvana” şarkısını beğenmediğini söyleyip,”Gülşen hanım daha iyisini yapabilirdi” sözleri hatırlatılınca Gülşen,”Yorum yapmayayım ben. Çünkü tanıdığım veya tanımadığım hakkımda yorum yapan birisiyle ilgili olumsuz yada olumlu pek bir şey söylemek istemem. Ben güzel şeyler konuşmayı seviyorum. Bu arada zaten herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ben çok memnunum her şeyden” dedi.

“KAPAĞINI GÖRDÜM, ÇOK ETKİLEYİCİYDİ”

Hadise'nin yeni şarkısı,”Küçük bir yol” la alakalı konuşan Gülşen,” Her zamanki gibi, çok seviyorum onun sesinden şarkı dinlemeyi, onu sahnede izlemeyi. Onunla birlikte çalışmayı onun için şarkı yazmayı. Birlikte çalıştığım ve dışarıdan bakıp izlediğim ve dinlediğim de çok keyif aldığım sanatçı arkadaşım. İyi ki var” diye konuştu. Klip'i izlemediğini söyleyen Gülşen,”Kapağını gördüm, çok etkileyiciydi” diye konuşup övgü dolu sözler sarf etti.