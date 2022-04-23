Gülşen: Şu an Times Square’deyim

Spotify'ın Equal projesi kapsamında New York Times Meydanı'nın ünlü reklam alanına fotoğrafı yansıtılan şarkıcılar arasına Gülşen de katıldı. Gülşen, meydanın fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: "Merhaba ben Gülşen. Şu an Times Square'deyim."

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Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı’nın nisan ayı konuğu Gülşen oldu.

1 ay önce yayımladığı yeni şarkısı ‘Lolipop’ ile adından söz ettiren şarkıcı, New York Times Meydanı’ndaki dev reklam panosunu süsledi.

“MERHABA BEN GÜLŞEN!”

Mutluluğunu Instagram hesabından duyuran 45 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, “Merhaba, ben Gülşen! Şu an Times Square'deyim” notunu düştü.

ELEŞTİRİLERE YANIT

Gülşen, geçen günlerde uzun süre konuşulan iddialı kostümleri ve sahne şovlarıyla ilgili eleştirilere yanıt vermişti.

Şarkıcı, muhabirlerin “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.”

Gülşen, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de, “Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu” demişti.

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