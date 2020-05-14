Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, Instagram canlı yayında tatlı tatlı atıştı

Sunucu – Yazar Yelda Kırçuval’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu katıldı. İlk kez canlı yayına katıldığını belirten Çolakoğlu aile hayatı ve müzik ile ilgili konuştu.

Çolakoğlu, ‘Ses yok, şarkı yok ama insanlarda inanılmaz bir özgüven var. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu ülkeden bir Tarkan bir Gülşen daha çıkmaz… – mış gibi yapanlar müzik dünyasında başarılı olamazlar. ‘Türkiye’de Aleyna Tilki ve Edis’i çok başarılı buluyorum. Kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun vadede doğru yönetilirse daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca son zamanların starı bence Ezhel çünkü kendi gibi, başkalarına benzemeye çalışmadı, bu yüzden çok başarılı.’ diye konuştu.

“HER PARASI OLANA ARANJE YAPMIYORUM”

Ünlü aranjör, Kırçuval’ın “Aranje yaparken para mı yetenek mi önemli?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Her parası olana aranje yapmıyorum, geçmişte kıramayıp aranje yaptığım kişilerden mutsuz olduğum isimler oldu o yüzden dikkat ediyorum.’ dedi. Aranje yaparken çok sabırlı olduğunu belirten Çolakoğlu, ‘ Aranje yaparken yavaş ve titiz hareket ediyorum. Gülşen, çok heyecanlı ve aranje konusunda çok sabırsızdır’ dedi. Ünlü şarkıcı bu sözler üzerine dayanamadı ve canlı yayına bağlanarak kocası Ozan Çolakoğlu’na tatlı bir serzenişte bulundu ve şöyle dedi: “Üstünden 5 ay geçince hadi bitir demiş olabilir miyim acaba.”

Çolakoğlu, Azur’un müziğe ilgisi olup olmadığını da anlattı. Ünlü aranjör “Müzik camiasına girmesini iyi bir noktada olmasını tabi ki isterim” derken Onno Tunç hayranı olduğunu da belirtti.. Çolakoğlu, karantina günlerinden de bahsetti: “Gülşen, Karadeniz kızıdır. Elinin lezzeti vardır çok da güzel yemekler yapar. Ben de fena değilimdir.”