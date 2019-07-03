Gülşen’den açıklama: Hadise ile mesajlaşıp eğleniyorduk

Ozan Çolkoğlu’nun ilk evliliğinden olan oğlu Kaan’ın doğum gününü kutlayan çifti, çıkış kapısında basın ordusuyla karşılaştı. Sözlerine,”Bizim büyük oğlanın Kaan’ın doğum günüydü” diye başlayan şarkıcıya geçtiğimiz hafta 3'cü evlilik yıldönümlerini kutladıkları hatırlatılınca, Gülşen,”Teşekkür” ederim diye geçiştiridi. Yoğun tempoda çalıştığını belirten şarkıcı, “Tatil planı yapmıyoruz. Ara ara böyle ufak tatiller yapmak iyi geliyor. Böyle olduğu zaman iyi işler çıkartabiliyoruz” dedi. Bodrum tatilinde oğlu Azur’la deniz görüntülerine, “Azur, denizi çok seviyor” şeklinde konuştu.

“HİÇ ÖYLE BİR ŞEY OLMADI”

Sahneden, “Hadise'den çok kazanıyorum” sözlerinden sonra Hadise'nin şarkıcıya kızıp takipten çıktığı hatırlatılınca,”Hiç alakası yok. Çok gülüyoruz biz, yazışmalar sırasında da söylediğim şeyler sırasında çok gülüyorduk. Bunun üzerinde mesajlaşıp eğleniyorduk. Öyle de kaldı. Hiç alakası yok, yazılanlarla. Arkadaşlığımıza hiçbir şey olmaz” dedi. ‘Sosyal medyadan takipten neden çıktınız?’ sorusuna Gülşen,”Hiç öyle bir şey olmadı, siz yaptınız, hiçbir sorun yok. Olmadığını da önümüzdeki günlerde daha iyi göreceksiniz. Uzun vadede daha da iyi anlayacaksınız. Ben üstüme alınmıyorum o da alınmıyor. Zatan insanlar birbirlerini tanıyınca bunları ciddiye almıyor, ciddiye alanlar farklı yorumluyor” diye konuştu.

“SAYISININ BİR ÖNEMİ YOK”

İkinci çocuk sorusuna, “Çocuğa hakkını vererek tüm sorumlulukları yerine getirerek büyütebilmek için çok fazla emek çok fazla zaman enerji gerekiyor. Bir çocuğu hakkıyla büyütebilirsek ne mutlu bize. İnşallah güzel bir çocukluk, gençlik geçirir bizim de vesilemizle. Hayatımın her anında onun yanında ve destek olarak bir çocuğu büyütebiliriz. Sayısının bir önemi yok” dedi. “Abisi var işte hazır” diyen şarkıcı, sonrasında aracın direksiyonuna geçerek hızlıca uzaklaştı.