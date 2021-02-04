Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gülşen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki

Şarkıcı Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "LGBT… Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir" sözlerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:03, 04/02/2021
Haberler Magazin
Gülşen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7’nci olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında da konuşan Erdoğan “LGBT… Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir” ifadelerini kullandı.

“LGBTİ+, VAR BÖYLE BİR ŞEY”

Erdoğan'ın tartışma yaratan sözlerine, sanatçı Gülşen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Gülşen’in Instagram hesabında yer alan gönderilerin ilkinde, 2018 yılında Şanlıurfa’da abisi ve dayının istismarına maruz kalan 14 yaşındaki çocuğun ifadeleri hatırlatıldı:

“Şanlıurfa’da 14 yaşında kız doğum yapıyor. ‘Babası kim?’ diye soruyorlar. ‘Ya abim ya dayım, ikisi de bana tecavüz etti’ diyor. Allahtan kızın dayısı ile abisi eşcinsel değil. Yoksa ortalık ayağa kalkardı!”

Bir diğer paylaşımda ise “LGBTİ+, var böyle bir şey” ifadeleri yer aldı.

Gülşen’in paylaşımları.

İlginizi ÇekebilirErdoğan'dan Boğaziçi öğrencilerine: Siz terörist misiniz?Erdoğan'dan Boğaziçi öğrencilerine: Siz terörist misiniz?İlginizi ÇekebilirGülşen'den deprem isyanı: Devlet yetkilisi neredesin?Gülşen'den deprem isyanı: Devlet yetkilisi neredesin?
AKP Artvin Bilecik Çankırı canlı Cumhurbaşkanı deprem Gaziantep Gülşen Instagram izmir Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa sosyal medya TAyyip Erdoğan tecavüz terörist
Yayınlanma Tarihi:15:49,