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Gülşen’den deprem isyanı: Devlet yetkilisi neredesin?
Gülşen’den deprem isyanı: Devlet yetkilisi neredesin?
İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde can kayıplarının artmasının ardından şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından isyan etti. Gülşen paylaşımında "Kumdan evlerle hayatı zindana, yuvaları mezara çevirenlerden 'bunun hesabını soracağız' diyecek olan devlet yetkilisi neredesin?" dedi.
Magazin 4 Kasım 2020 - 16:52

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarıbda meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 114’e yükseldi.

Depremde yıkılan binalardaki ihmaller dikkat çekerken sanatçı Gülşen de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“İÇİMİZ KAN AĞLIYOR”

Gülşen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Kumdan evlerle hayatı zindana, yuvaları mezara çevirenlerden ‘bunun hesabını soracağız’ diyecek olan devlet yetkilisi neredesin? İçimiz kan ağlıyor. Bu ülke insanının sahipsiz, değersiz olmadığını katillerin cezalandırılacağını bilmek başta evladını anasını babasını bu haksız ölümle kaybedenlerin sonra da hepimiz hakkı” diyerek isyan etti

Gülşen’in paylaşımı.

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Son güncelleme: 16:58 - 04.11.2020
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