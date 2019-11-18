Gülşen’den ‘ikinci çocuk’ açıklaması

Hakkında, ikinci kez anne olmak istediği için müziğe ara vereceği şeklinde haberler çıkan şarkıcı Gülşen, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üç yıl önce prodüktör Ozan Çolakoğlu ile dünya evine giren Gülşen, 2017 yılında anne olmuş ve oğlu Azur Benan’ı kucağına almıştı. Oğlunun eğitimi için İngiltere’ye taşınan Gülşen, çalışmalarına orada devam ediyordu. Geçtiğimiz gün, ünlü şarkıcı hakkında kariyeriyle ilgili olarak şöyle bir iddia ortaya atıldı: Gülşen, ikinci kez anne olmak istediği için bir süre müzik çalışmalarına ara verecekti.

Tüm bu haberlerin ardından Gülşen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Haberlerin tamamen asılsız olduğunu açıklama ihtiyacı hissettim” diyen Gülşen şu sözleri söyledi:

“Selamlar. Hakkımda bazı gazete ve haber sitelerinde çıkan ve hızla yayılan ‘İkinci kez anne olmak için albümünü erteleyecek ve müziğe ara verecek” haberlerinin tamamen asılsız olduğunu açıklama ihtiyacı hissettim. Tam tersi, hem yeni şarkılar hem de yeni projeler ve konserlerle ilgili çok yoğun bir dönemdeyim. Bu yanlış haberi düzeltirseniz sevinirim sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Çok sevgiler hepinize…”