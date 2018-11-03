Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gülşen’den şaşırtan açıklama! “Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm”
Gülşen’den şaşırtan açıklama! “Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm”
Şarkıcı Gülşen, Bursa'da verdiği konserde şarkı söylemeden duramayacağını belirtti. Gülşen: "Şarkı söylemeseydim sinirden herkesi öldürürdüm" ifadelerini kullanarak şaşırttı.
Magazin 3 Kasım 2018 - 12:25

Bursa’da bir gece kulübünde sahne alan şarkıcı Gülşen sevenleriyle buluştu. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerini  ‘Bangır Bangır’ isimli şarkı ile selamlayan Gülşen,”Şarkıları söylerken hep bunu düşünüyorum, acaba şarkı söylemeseydim ne yapardım diye herhalde sinirden herkesi öldürürdüm. Çocuk yapmadan önce derlerdi ki çocuğun olmadan anlayamazsın ne olduğunu, evet çocuğum olduktan sonra anladım. Eğer müziğe büyük bir aşk ile bağlı değilseniz belki şuanda söylediklerimi anlamayabilirsiniz, ama gerçekten o kadar mutluyum ki her şeyi unuttuğum yerdeyim. İyi ki bana bunu yaşatıyorsunuz iyi ki buradasınız” ifadelerini kullandı.
resimid_6558733(İHA)

İLGİLİ HABERGülşen yaptığı kombinle Tihulu'ya bile benzetildi

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler