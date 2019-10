Gülşen’i gelin zannettiler

Gülşen, “Beni gelin zannettiler, tebrik edenler oldu. Hoteldeki yabancı misafirlerden” diye söze girdi. Cumhuriyet'in ilanıyla alakalı konuşan Gülşen, “Çok güzel ve anlamlı bir hafta, Cumhuriyet'i kutlayacağız, bir Cumhuriyet kadını olarak böyle günlerde ve zamanlarda sahnede olmak çok güzel. Marşlar söyleyeceğiz Cumhuriyet'e yakışır bir kutlama olacak” diye konuştu.

Konserlerinin son gaz devam ettiğini söyleyen şarkıcı, “Londra'da çalışmalarımız devam ediyor. Gidiyoruz, geliyoruz. Buradaki İstanbul'daki stüdyoda da kayıtlarımız oluyor. Ozan'ın yaptığı iki tane film müziği var, bir yandan benim albümüm, Edis'le olan şarkım bir çok proje var hep böyle koşturmaca” şeklinde konuştu.

Edis'le yapacakları şarkının üzerinde çalıştıklarını söyleyen Gülşen, “Çok heyecanlıyız, şarkı acayip güzel oluyor bu arada. Kendi şarkımız diye söylemiyorum ama baya iyi oluyor” dedi. Şarkının çıkış tarihini vermeyen Gülşen, “Acelesi yok. Bu anlık bir şey, bakarsın 1 hafta sonra bitebilir, benim bazı yazdığım şarkılar bir yıl sürebiliyor. Bazen de birgün de yazdığım şarkı oluyor. Beni böyle uğraştıran şarkılar, çok uzun süre hafızalarda kalıyor. O yüzden beklemeye değecek bir şey olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“ALLAH İZİN VERDİĞİ SÜRECE KONSER VERECEĞİM”

Sürekli seyahat ettiği hatırlatılan şarkıcıya oğlu ‘Azur için zor olmuyor mu?’ sorusuna, ”O bizden meraklı, doğduğundan beri geziyor. Azur, her gün seyahat etmiyor, çok sık seyahat etmiyor. Her şey onun hayatında olması gerektiği şekilde. Annesi, babası ve onu yetiştirirken bizim de destek aldığımız insanlar her şey çok profesyonelce yönetiliyor ve çok kontrol altında. Hislerimizle doğru ebeveynlik yapmaya gayret ediyoruz biz. her şeyin en doğrusunu yapmak için çok öğreniyoruz ve çok bilgileri dinliyoruz herkesten güvendiğimiz insanlardan. Çocuklar bir ailede doğarlar ve o ailenin şartlarıyla yaşarlar ve büyürler o imkanlarla. Biz de siz de kendi ailenizde hayatlarımız imkanlarımız ve durumlar neyi gösteriyorsa o şekilde yaşadık. Bundan sonra da böyle olacak. Azur'un da annesi, babası seyahat eden insanlar, ben hep konser vereceğim Allah izin verdiği sürece, sağlığım el verdiği sürece her zaman konser vereceğim. Olabildiğince çocuğumu hep yanımda isterim ama her zaman mümkün olamıyor. O da bizimle seyahat edecek ve Azur da bundan büyük bir keyif alıyor' diye cevapladı.

Azur'un Londra'da gittiği okulda seyahatlar açısından problem olmadığını söyleyen şarkıcı, “Londra'da gittiği yerde tatil olduğu zaman bizimde burada çok yoğun kaldığımız zamanlar oluyor. İstanbul'da kendi arkadaşları çok var. Onlarla vakit geçirmekten başka bir şey yapmıyor” dedi.

Tarkan'ın ikinci kez baba olma isteğiyle alakalı konuşan şarkıcı, “Ben bugün okudum onu, haberin yoktu. Ozan da bana bir şey söylemedi, galiba Ozan'a da sürpriz oldu' şeklinde konuştu. Azur'la Tarkan'ın kızı Liya'yı yan yana getiremediklerini söyleyen Gülşen, “Onlarda genel olarak yurtdışında oluyor. Hiçbir araya getiremedik işlerimizin yoğunluğundan. Genelde Tarkan'la stüdyo da bir araya gelme şansımız oluyor ama ailece olamıyor, ayrı ayrı ülkeler' diye konuştu.

“DOĞRU BİR İŞ OLACAĞINA İNANIRSAM YAPARIM”

Serenay Sarıkaya, Gökçe Bahadır gibi isimlerin müzikal oyunlarda oynadığı hatırlatılıp kendisine tekle gelse, müzikalde rol alıp almayacağı sorulan şarkıcı, “Değerlendirebilirim tabi, neden değerlendirmeyeyim. Benim içinde yer alabileceğim nitelikte bir proje olduğu sürece tabi ki ben de çalıştığım insanlarla ortak değerlendirip, benim için doğru bir iş olacağına inanırsam yaparım” diye konuştu. Oyunculuğa sıcak bakmadığını söyleyen şarkıcı, “çok küçük bir şey olabilir belki. Uzun vadeli bir şey olması o işin eğitimini alan insanlara saygısızlık bence. Herkes çok iyi bildiğini düşündüğü iyi olmalı işleri yapmalı bence. Ben kendi adıma öyle söyleyeyim sakın bunu alıp çevirmeyin. Herkes istediğini yapabilir, istediğini yapmakta özgür ama ben şarkı söylerken daha iyi hissediyorum kendimi” diye konuştu. Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül gibi uzun yıllar ses sanatçılığı yaptıktan sonra sinema sektörüne kayan isimler için konuşan Gülşen, “Kendilerine güveniyorlarsa neden olmasın yani. Benim öyle bir geçmişim yok. Dolayısıyla kendime güvenmediğim bir konuda da dizi de oynayacağım deyipte kalkıp oyunculuğa soyunuyorum gibi bir şey söyleyemem. Yapmaya kalkışırsam da kendime yeterli güveni duyuyorumdur da o zaman yaparım. Şu an için böyle bir şey yok” dedi.

2'ci kez anne olmak istemediğini söyleyen şarkıcı, “Bence Azur'a kardeş gelmez. Çok seviyoruz, keşke çok daha çocuğumuz olsa, iki çocuğumuz üç çocuğumuz olabilse ama ne zaman ne enerji, buna maddi manevi, özellikle de manevi yetişebilmek gerçekten çok zor. Bir çocuğu büyütebilirsek hakkını vererek ne mutlu bize anne baba olarak” diye konuştu.