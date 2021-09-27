Mahkemeden Gülseren Budayıcıoğlu’na zorla getirme kararı

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, kliniğinde çalışan Kübra Arlı Bosuter hakkında açılan tazminat davasında tanık olarak dinlenilmesi için mahkemeye zorla getirilecek.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu, eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında İstanbul Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açmıştı.

Davada, ‘Masumlar Apartmanı’, ‘Kırmızı Oda’ ve ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi izlenme rekorları kıran dizilerin uyarlandığı kitapların yazarı psikiyatrist Budayıcıoğlu’nun da tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti.

Mahkeme, daha önce Budayıcıoğlu’na tanık olarak dinlenmesi için davetiye de tebliğ etmişti. Ancak Budayıcıoğlu tanık olarak mahkemeye gitmemişti.

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gülseren Budayıcıoğlu hakkında davetiyeye uymaması gerekçesiyle ‘zorla getirilme’ kararı verdi.

Budayıcıoğlu, yarın görülecek duruşmaya, tanık olarak dinlenilmesi için zorla getirilecek.