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Günay Musayeva’ya memleket hasretini unutturan tişört
Günay Musayeva’ya memleket hasretini unutturan tişört
Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden olaylı bir şekilde ayrılan Günay Musayeva, önceki gün görüntülendiği bir spor salonu çıkışında üzerindeki tişörtle ilgili soruları yanıtladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Ağustos 2020 - 09:18

Sevgilisi Taha Tatlıcı’dan geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde ayrılan Azeri asıllı Türk model Günay Musayeva, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Spor salonundan çıktığını söyleyen Museyeva üzerindeki tişörtün Azeri bir tasarımcıya ait olduğunu söyledi. Museyeva, tişörtün üzerindeki deseni soran muhabirlere ‘Eskiden Azeri erkekleri bu kıyafetle gezermiş, bu yöresel kıyafetten eskiden tüm Azeri erkekleri giyerdi, bana da bu kıyafet memleket hasretini unutturuyor’ şeklinde bir açıklamada bulundu.

Son güncelleme: 09:19 - 09.08.2020
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