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Günay Tuncel’in cenazesinde gözler sanat dünyasını aradı
Günay Tuncel’in cenazesinde gözler sanat dünyasını aradı
Sanat camiasından pek çok ismi şöhrete kavuşturan, İstanbul gece hayatının önemli isimlerinden eski Günay Restorant'ın sahibi ünlü işletmeci Günay Tuncel (79) son yolculuğuna uğurlandı. Tuncel'in cenazesinde bir dönem birlikte çalışıp şöhrete kavuşturduğu solist ve assolistler ile Günay'da sahneye çıkardığı müzik dünyasının ünlü starlarının olmayışı dikkat çekti.
Emre ÇEVİK
Magazin 26 Temmuz 2019 - 09:16

Midesi alındıktan sonra bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul gece hayatının ünlü işletmecisi Günay Restorant’ın sahibi Günay Tuncel’i uğurlamak için dostları Zincirlikuyu Camii’nde toplandı. Camideki törende Tuncel’in üçüncü eşi Ahu Erbaydar ile bu evlilikten dünyaya gelen kızları 15 yaşındaki Ahucan Tuncel ile 10 yaşındaki oğlu Günaycan Tuncel eşlik etti.
Camii avlusunda ayrıca Tuncel’in ilk eşi tiyatro sanatçısı Zerrin Sümer ile büyük oğlu Büke de yer alarak taziyeleri kabul etti.
Günay Tuncel’in cenazesine bir dönem birlikte çalışıp şöhrete kavuşturduğu solist ve assolistler ile Günay’da sahneye çıkardığı müzik dünyasının ünlü isimleri yer almazken, sevenleri ve aile dostları camide saf tutarak ünlü işletmeciye son görevlerini yerine getirdiler.
Tuncel’in 2009 yılında boşandığı üçüncü eşi Ahu Erbaydar son anına kadar eski eşiyle görüştüklerini anlatıp “Üzüntümüz büyük son güne kadar görüşüyorduk tabii ki kendisiyle herkes yanındaydı zaten. Çok arayan soran mesaj atan var malum yaz sezonu çok isim İstanbul dışında ama vefasızlık diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Günay bey zaten öyle bir beklentisi yoktu” diye konuştu.

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