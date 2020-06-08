Güneş Zavrak kimdir? Güneş Zavrak nereli ve kaç yaşında?

Kaybedenler Kulübü filminde hayat verdiği Ceyda karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Güneş Zavrak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Güneş Zavrak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

GÜNEŞ ZAVRAK KİMDİR?

Güneş Zavrak, 25 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Spor Bilimleri Teknolojisi Bölümü'nden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini Pis Yedili dizisiyle gerçekleştiren Güneş Zavrak, Kaybedenler Kulübü filminde hayat verdiği Ceyda karakteri ile de tanınmaktadır. Son olarak 2018 yılında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde rol alan ve Mine karakterine hayat veren Güneş Zavrak, 1.72 metre boyunda ve Oğlak burcudur.

Güneş Zavrak'ın rol aldığı tiyatro oyunları:

Hafta Sonunun Son Günü / Oyuncu – 2014

Güneş Zavrak'ın rol aldığı diziler:

Elimi Bırakma (Mine, 2018)

Ayrılsak da Beraberiz (Serpil, 2015)

Pis Yedili (Dilkopat (Damla) 2011-2013)

Güneş Zavrak'ın rol aldığı sinema silmleri:

Kaybedenler Kulübü (Ceyda, 2010)