Günnur adı güzel kimdir? Oynadığı diziler ve hayatı…

Arka Sokaklar, Lale Devri, Alev Alev gibi dizilerde rol alan Günnur Adıgüzel bir gasp konusuyla gündeme geldi. Oyuncu Günnur Adıgüzel Şişli’de kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. 500 bin lirası çalınan Günnur Adıgüzel'in hayatına dair detaylar haberimizde...

Dizi ve filmlerde yan rollerde görev alan Günnur Adıgüzel gaspa uğradı. Bankadan çıktıktan sonra gasp edilen ve kendi imkanları ile hastaneye giden oyuncu, yaşadığı şokun ardından polise ifade verdi. Yaşanan olayın ardından Günnur Adugüzel’in hayat hikayesi merak konusu oldu…

GÜNNUR ADIGÜZEL KİMDİR?

35 yaşında olan oyuncu Günnur Adıgüzel, Arka Sokaklar, Seddülbahir 32 Saat, Galip Derviş, Lale Devri, Alev Alev, Alemin Kralı, Ustura Kemal gibi bir dönem yayınlanan dizi ve filmlerde rol aldı. Oyuncu, Mavi Boncuk tiyatro gösterisinde yer aldı. Adıgüzel, voleybol, yüzme, bisiklet gibi alanlarla ilgileniyor.