Gupse, kedi ve köpeği üzerinden seçim sonrası Türkiye mesajı verdi

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Son dönemin başarılı komedi oyuncularından Gupse Özay sadece kamera önünde değil, kamera arkasında da boy gösteren isimlerden… Oyuncu Barış Arduç’la yaşadığı aşkla magazin dünyasında da adından söz ettiren Özay, aynı zamanda tam bir hayvansever. Sosyal medya hesabı üzerinden köpekleriyle olan fotoğraflarını da bol bol paylaşan oyuncu hesabına yüklediği son fotoğrafla adeta seçim sonrası ülke gündemine bir gönderme yaptı. Sahip olduğu kedi ve köpeğinin aynı koltuk üzerinde yatarken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Özay şu notu düştü: “Evin kızları… Aynı ailedesiniz, anlaşsanız ne iyi olur demiştim; ha anlaşamazsanız da birbirinize zarar vermeyin e mi diye de eklemiştim… Dinlemişler”



