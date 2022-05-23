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Gupse Özay altı aylık hamile

İki yıl önce Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'tan güzel haber geldi. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yayınlanma: 13:46 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Gupse Özay altı aylık hamile

‘Deliha’ filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında İzmir Çeşme’de evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren oyuncu çiftten güzel haber geldi.

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Gupse Özay’ın altı aylık hamile olduğunu duyurdu.

Sabuncuoğlu “Buradan güzel bir haber veriyorum Teyze oluyorum. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile ve çok iyiler” ifadesini kullandı.

 

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