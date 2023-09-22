Gupse Özay: Bu bebek bizim değil

Oyuncu Gupse Özay, sosyal medyada dolaşan photoshoplu doğum fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

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‘Deliha’ filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, altı yıllık birlikteliklerini 2020’de İzmir Çeşme’de nikâh masasına taşıdı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022’de de kızları Jan Asya’yı kucaklarına aldı.

Şu sıralar üzerinde çalıştığı yeni filmi ‘Lohusa’ ile gündemde olan oyuncu, sosyal medyada dolaşan bir doğum fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı.

Özay, “Doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz ayol. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yani fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın” ifadelerini kullandı.

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